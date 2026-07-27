هل يغيب عن انطلاقة الموسم؟.. كورتوا يتحدث عن جديد إصابته

خبرني - طمأن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، جماهير النادي الملكي بشأن حالته البدنية عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلجيكا أمام إسبانيا بربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم يعد يشعر بأي انزعاج وأنه سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات فور انتهاء إجازته الصيفية.

وبحسب تصريحات كورتوا لوسائل الإعلام البلجيكية، خلال قضائه إجازته في بلجيكا مع عائلته واستمتاعه بمهرجان تومورولاند وعلامته التجارية الخاصة للتسجيلات "Artist Amplifier"، فإن الإصابة كانت طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته للموسم الجديد.

وقال كورتوا: "لم أعد أشعر بأي انزعاج. خلال المباراة، شعرتُ بالفعل أن الأمر ليس خطيرًا. ما زالوا يتحدثون عن أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن بمجرد عودتنا إلى التدريبات، سأكون جاهزًا. أنا لا أشعر بأي ألم على الإطلاق"، في تصريحات تُنهي حالة القلق التي سادت أروقة النادي الملكي بشأن جاهزية حارسه الأساسي.

وكانت إصابة كورتوا خلال مواجهة إسبانيا قد أثارت جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنها كانت العامل الحاسم في تسجيل لاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي أنهت مسيرة المنتخب البلجيكي في البطولة العالمية.

إلا أن الحارس البلجيكي قلل من شأن الموقف عقب المباراة مباشرة، وضغط على زميله سينين لامينز، مؤكدًا رغبته في مواصلة اللعب، لكن المدرب السابق رودي جارسيا هو من قرر استبداله احترازيًا، في قرار أثار انتقادات لاحقة بعد خروج بلجيكا من البطولة.

كورتوا يتطلع للعمل مع فان بوميل

وفي سياق آخر، أعرب كورتوا عن تطلعه للتحدث مع المدير الفني الجديد للمنتخب البلجيكي، مارك فان بوميل، الذي تولى المهمة خلفًا لرودي جارسيا بعد الإقالة التي أعقبت الخروج من كأس العالم.

وقال كورتوا: "لا أعرفه شخصيًا، لكن الجميع يعرف تاريخه في أنتويرب. لقد حقق مسيرة رائعة كلاعب في أندية كبيرة ومع المنتخب الهولندي. لذا، أتطلع بالتأكيد إلى التحدث معه"، في إشارة إلى رغبته في بداية جديدة مع المنتخب الوطني تحت القيادة الجديدة.

يُذكر أن كورتوا يقضي حاليًا إجازته الصيفية القصيرة والضرورية التي يأخذها لاعبو كرة القدم قبل العودة إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، والذي من المتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيكون ريال مدريد في حاجة ماسة إلى حارسه الأساسي لخوض غمار المنافسات المحلية والقارية.