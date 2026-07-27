الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي إعترضت وأسقطت، صباح اليوم الإثنين، طائرتين مسيرتين إستهدفتا أراضي المملكة.

وبين المصدر أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.