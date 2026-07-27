بعد وفاة 4 سعوديين .. موقف انساني من أهالي معان تجاه ضحايا حادث الصحراوي

خبرني - شهدت محافظة معان موقفا انسانيا لافتا عقب الحادث المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي في منطقة الجرف، واسفر عن وفاة اربعة اشخاص واصابة اثنين اخرين من عائلة سعودية، حيث هب ابناء المحافظة لتجهيز جثامين المتوفين تمهيدا لنقلها الى المملكة العربية السعودية، في مشهد جسد قيم التكافل والتعاون.

فزعة من اهالي معان

وباشر ابناء محافظة معان، بالتعاون مع الجهات الرسمية، اجراءات تجهيز جثامين المتوفين الاربعة تمهيدا لنقلها الى السعودية، وذلك بإشراف مباشر من محافظ معان، ومدير مستشفى معان الحكومي، وبمشاركة بلدية معان الكبرى وجمعية ايتام معان الخيرية.

وتم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لنقل الجثامين عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، في خطوة لاقت اشادة واسعة لما حملته من معان انسانية وتضامن مع ذوي الضحايا.

4 وفيات جراء الحادث :

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أعلن ان فرق الانقاذ والاسعاف في دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبالتعاون مع الشرطة، تعاملت مع حادث تدهور مركبة وقع في منطقة الجرف بمحافظة معان.

واوضح ان الحادث اسفر عن وفاة اربعة اشخاص واصابة اثنين اخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، وجميعهم من جنسية عربية، فيما قدمت فرق الاسعاف العلاجات الاولية للمصابين قبل نقلهما الى مستشفى معان الحكومي، حيث لا يزالان يتلقيان العلاج.

واكدت مديرية الامن العام انه تم فتح تحقيق مروري للوقوف على اسباب الحادث وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الاجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.