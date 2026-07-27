الفاضلة مرثا سعيد هشال حداد في ذمة الله

بمزِيدٍ من الحزن والأسى، وعلى رجاء القيامة تنعي عشيرة آل حداد وآل مدانات، وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والمهجر، فقيدتهم الغالية المرحومة

مرثا (تغريد) سعيد هشال حداد

والدتها المرحومة ثقلا جريس مدانات

شقيقة كل من بسام، زوجته سامية طاشمان. وحسام، زوجته عبير حداد. وديانا، أرملة المرحوم فؤاد مدانات. ودعد، أرملة المرحوم برجس حداد. وسناء، زوجة كمال بطارسة. وحنان، زوجة سامح مدانات. والمرحوم هشال، زوجته باسمة الفحل. والمرحوم جورج، زوجته إخلاص حداد. والمرحومة مي، زوجة المرحوم مازن مدانات. والمرحومة هناء، زوجة المرحوم جريس حداد.

والتي انتقلت إلى جوار الرب يوم الاثنين الموافق ٢٧-٧-٢٠٢٦، متممة واجباتها الدينية والدنيوية. هذا وسيشيّع جثمانها الطاهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨-٧-٢٠٢٦، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، من كنيسة مقبرة الخلود – مادبا، طريق الكرك.

كما سيُقام قداس الثالث والتاسع والأربعين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٣٠، في تمام الساعة الرابعة مساءً، في كنيسة قلب يسوع الأقدس – تلاع العلي.

تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بعد الدفن مباشرة في ديوان آل حداد – طريق المطار، ولغاية الساعة التاسعة مساءً ويوم الأربعاء من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً ويوم الخميس تُقبل التعازي بعد القداس مباشرة في باحة الكنيسة.

الرَّبُّ أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا