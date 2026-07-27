انطلاق ورشات تدريبية في محافظة مادبا لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التكيف مع التغير المناخي

خبرني - انطلقت اليوم الإثنين في محافظة مأدبا أولى الورشات التدريبية المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من المساهمة في نشر الوعي البيئي ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي على المستوى المحلي.

وتأتي هذه الورشات استنادًا إلى نتائج جلسات المشاورات التي نُفذت مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، والتي هدفت إلى تحديد احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها في مجالات التكيف مع التغير المناخي، وإدارة الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

و قدمت خبيرة السياسات والتعليم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتورة سامية عكروش، نبذة عن مشروع BRCCJ، استعرضت فيها أهدافه ومحاوره الرئيسة، ودوره في تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ودعم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

ويشارك في الورشة التي عقدت بالتنسيق مع تجمع لجان المرأة الوطني في مأدبا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مادبا، حيث يتلقون تدريبات نظرية مع شركة الرؤية العلمية المستدامة للهندسة و البيئة، حول التغير المناخي وآثاره على الأردن، وإجراءات التكيف في القطاع الزراعي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحصاد مياه الأمطار، والزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تنمية مهارات التوعية والتواصل المجتمعي لدعم المبادرات المحلية وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود التكيف.

ومن المقرر أن تستمر الورشات التدريبية خلال الفترة المقبلة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويوسع نطاق المشاركة المجتمعية، ويدعم تنفيذ مبادرات محلية تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ويُنفذ مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)" من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، بالشراكة مع وزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمعات والقطاع الزراعي في الأردن على التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الورشات في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في نشر المعرفة البيئية، ودعم المجتمعات المحلية لتبني ممارسات أكثر استدامة في إدارة المياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الاستخدام الكفؤ للموارد المائية.