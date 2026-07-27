الأردن : عملية مرارة تنتهي باستئصال عين المريضة .. والصحة تنتظر التقرير

خبرني - أكد الناطق باسم وزارة الصحة سعد العامور أن الوزارة لا تستبق الحكم على أي قضية طبية تثار عبر وسائل الإعلام، وذلك ردًا على ما ورد في إحدى الإذاعات الأردنية بشأن حالة مريضة خضعت لعملية استئصال المرارة في مستشفى البشير، قبل أن تتعرض لمضاعفات انتهت باستئصال إحدى عينيها.

وقال العامور إن الوزارة تتعامل مع القضية وفق الأصول القانونية والفنية، مؤكدًا أن إصدار أي حكم يتطلب مراجعة الملف الطبي كاملًا، والاطلاع على السيرة المرضية للمريضة، والاستماع إلى إفادات جميع الأطراف المعنية قبل الوصول إلى أي استنتاج.

وأضاف أن المضاعفات الطبية قد تكون في بعض الحالات مرتبطة بالحالة الصحية للمريض، بينما قد تكشف حالات أخرى عن وقوع أخطاء طبية، مشددًا على أن الوزارة لا يمكن أن تحكم على أي قضية عبر وسائل الإعلام أو قبل استكمال جميع إجراءات التقييم والتحقيق.

وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية والصحية هو المرجعية التي تنظم التعامل مع مثل هذه القضايا، من خلال اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، وهي الجهة المخولة بدراسة الملفات الطبية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي قد وقع من عدمه.

وأكد العامور أن الوزارة ستراجع جميع تفاصيل حالة المريضة، وستتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، بما يكفل حماية حقوق المرضى وضمان العدالة لجميع الأطراف.