الامن : تشديد الرقابة على سلوكيات الفرح الخاطئة

خبرني - أكدت مديرية الأمن العام أن الجهود الأمنية والتوعوية المتواصلة خلال سنوات مضت أسهمت في الحد بشكل ملحوظ من العديد من المظاهر السلبية التي كانت ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، وفي مقدمتها إطلاق العيارات النارية، والمسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، وإغلاق الطرق بما يعيق الحركة المرورية ويهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التراجع يعكس تنامي الوعي المجتمعي وإدراك المواطنين للمخاطر الجسيمة التي تنجم عن هذه السلوكيات، وما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية وآثار سلبية تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده ، مؤكدة أن استمرار تسجيل بعض الحالات يستوجب مواصلة الجهود الأمنية والتوعوية، وترسيخ الرفض المجتمعي لهذه الممارسات الخطرة.

وشددت مديرية الأمن العام على أن الفرح والتعبير عنه حق مشروع وقيمة اجتماعية وإنسانية أصيلة، إلا أن أي ممارسات تتجاوز الأطر القانونية، أو تعرض حياة الآخرين للخطر، أو تعطل مصالحهم، لا يمكن أن تُعد وسيلة مقبولة للتعبير عن الفرح، بل تشكل أفعالاً مخالفة للقانون وتتنافى مع المسؤولية المجتمعية.

وأضافت أن إطلاق العيارات النارية من أخطر السلوكيات التي تهدد الأرواح والممتلكات، وسيتم التعامل معه بمنتهى الحزم ووفق أحكام القانون، كما أن المسير على شكل مواكب، والسلوكيات المرورية غير المنضبطة، مثل إخراج الأجسام من المركبات والقيادة المتهورة، تؤدي إلى إرباك الحركة المرورية ورفع مستوى الخطورة على الطرق، بما ينعكس سلباً على السلامة العامة.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها ستواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب أو يشارك في هذه الممارسات الخطرة، داعية المواطنين إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة الفرح المسؤول، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الطوارئ الموحد 911، أو تحميل الفيديوهات والصور عبر تطبيق 911 بالإضافة إلى رقم الواتساب 0797911911 ورقم إدارة السير 0770999030 ، حيث يتم التعامل مع البلاغات بجدية وسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.