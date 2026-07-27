دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية

خبرني - نظم مركز البحوث الدوائية والتشخيصية (PDRC) في جامعة عمّان الأهلية دورة تدريبية متقدمة بعنوان "Advanced Tissue Culture Training"، بواقع 24 ساعة تدريبية على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 20 إلى 23 تموز 2026، بمشاركة عدد من الطلبة والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، يمثلون مختلف التخصصات الطبية.

وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات العملية والبحثية للمشاركين في مجال زراعة الخلايا والأنسجة، وتعزيز كفاءاتهم العلمية والتطبيقية من خلال برنامج تدريبي مكثف جمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب أحدث الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي كل من الدكتورة منال محمد عباس، والصيدلانية رزان ماضي، والصيدلانية قوت جهاد قطيشات، والصيدلانية لينا العصفور، حيث تضمن التدريب تطبيقات مخبرية متخصصة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب الخبرات العملية اللازمة في تقنيات زراعة الخلايا والأنسجة.

وشهدت الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أكدوا أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير مهاراتهم البحثية والعملية، ودورها في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في المشاريع البحثية وتلبية متطلبات سوق العمل في المجالات الطبية والدوائية.

وفي ختام الدورة، سلّم مدير مركز البحوث الدوائية والتشخيصية، الدكتور محمد إبراهيم ملكاوي، الشهادات للمشاركين، مشيدًا بجهود فريق التدريب، ومؤكدًا استمرار المركز في تنظيم برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة، وتعزز من دور جامعة عمّان الأهلية في دعم البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.