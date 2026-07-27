ارتفاع سياح المبيت إلى الأردن في حزيران 1.8%

خبرني - أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار ارتفاع عدد سياح المبيت القادمين إلى الأردن خلال حزيران 2026 بنسبة 1.8%، ليبلغ 491.8 ألف سائح، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي عدد السياح والزوار خلال الشهر بنسبة 0.8% ليصل إلى 600.2 ألف، في حين انخفض عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 3.7% إلى 108.4 ألف زائر.

في المقابل، سجل القطاع تراجعاً خلال الربع الثاني من العام، إذ انخفض إجمالي عدد السياح والزوار بنسبة 9.4% إلى 1.617 مليون، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025.

وتصدر السياح العرب أعداد سياح المبيت خلال حزيران بنحو 275.7 ألف سائح، بارتفاع نسبته 14%، فيما تراجعت أعداد السياح القادمين من أوروبا وأميركا وآسيا مقارنة بالعام الماضي.