محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي

خبرني - في إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات العلمية وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي، نظّم قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية في كلية الصيدلة بجامعة عمّان الأهلية محاضرة علمية متخصصة بعنوان "الطب التجديدي في جراحة الحوادث والإصابات وعلم العظام : من الاعتلال الفسيولوجي إلى العلاج الشخصي"، بحضور نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وألقى المحاضرة الأستاذ الدكتور ثقيف الخصاونة، العالم الأردني في جامعة غيسن الألمانية، حيث استعرض أحدث المستجدات في مجال الطب التجديدي، والتطبيقات الحديثة للعلاج الشخصي، ودورها في تطوير أساليب علاج إصابات العظام والحوادث، مستنداً إلى أحدث الأبحاث والتجارب العلمية العالمية.

وهدفت المحاضرة إلى إثراء المعرفة العلمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، والاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ودمج المفاهيم الحديثة في المساقات الأكاديمية والمشاريع البحثية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، ولا سيما الجامعات الألمانية.

وعلى هامش الزيارة، قام الأستاذ الدكتور الخصاونة بجولة في عدد من المرافق البحثية المتخصصة في الجامعة، شملت مركز البحوث الدوائية والتشخيصية وبيت الحيوان، حيث اطلع على الإمكانات البحثية والمختبرات المتقدمة التي تحتضنها الجامعة، مشيداً بالبنية التحتية الحديثة والتجهيزات العلمية المتطورة، وما توفره من بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار في المجالات الصيدلانية والطبية.