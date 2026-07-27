الزيتونة تعانق الشعر والنخيل يقف شامخا على مسرح أرتيمس في جرش

خبرني - واصل مسرح ارتيمس استضافة عروضه المميزة بين الموسيقى والغناء والرقصات الشعبية والقصائد الشعرية، بإقامة الحفل الثالث له حين استضاف فرقة جامعة الزيتونة التي ضمت عددا من طالبات وطلاب الجامعة، وقدموا عددا من الأغنيات الوطنية والشعبية والدبكات والرقصات الفكلورية وغنوا "بالله تصبو هالقهوة وزيدوها هيل" و"ردي شعراتك" و"مرعية يالبنت مرعية"، وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل كبير من جمهور الحاضرين.

كما قدم مطرب فرقة الجامعة أكرم القعداني بعض الأغنيات بصوته وسط مشاركة مميزة من فرقة الدبكة الخاصة بجامعة الزيتونة.

وتحدثت سيرين عبد الرحمن مشرفة الفرقة لنا مؤكدة حرص جامعة الزيتونة على تبني مواهب الطلاب وتقديم كل الدعم لهم في إظهار قدراتهم وطاقاتهم لخلق جيل واع ومثقف ومتنوع الإبداعات والطاقات.

ومع وصول مدير مهرجان جرش يزن الخضير يرافقه رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين انطلقت فعاليات الأمسية الشعرية التي تنظمها لجنة الشعر في بلدية جرش برئاسة د. علي الحوامدة والتي شارك فيها الشعراء: محمد خضير، حربي المصري، موسى حوامدة والشاعر خالد القيسي وقدمتهم على المنصة الدكتورة مرام أبو الناي، وقدم الشعراء باقة من قصائدهم الانسانية والغزلية والوجدانية وقضايا المجتمع، بقالب مشوق وسلس.

والقى مدير مهرجان جرش يزن الخضير كلمة مقتضبة حيا فيها الشعراء وأشار الى أهمية البرنامج الثقافي وأنه جزء لا يتجزأ من مهرجان جرش وان الشعراء أضفوا على المهرجان نكهة خاصة.

واختتمت أمسية مسرح ارتيمس، والتي تولت إدارة التقديم فيه هدى مبيضين بوصلة من الأغنيات والدبكات الأردنية والتراثية والفلكلور الأردني قدمتها فرقة النخيل للثقافة والفنون القادمة من العقبة والتي أمتعت الجمهور بالسامر والسحجة والدبكات، واعرب مدير الفرقة محمد كريشان عن سعادته واعضاء الفرقة بهذه المشاركة التي تعكس التراث الأردني الأصيل.