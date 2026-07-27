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  • (أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر

(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر

  • 27 تموز 2026
  • 10:49
أوتوستراد تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر

خبرني  -  زينت فرقة (أوتوستراد) الأردنية بقيادة المايسترو هيثم سكّريّة، المسرح الشّماليّ بحفلٍ غنائيٍّ مُعاصرٍ، وذلك ضمن فعاليّات مهرجان جرش لعام 2026 في دورته ال40 وسط حضورٍ لافتٍ.

وحظيت الفرقة بتفاعلٍ مميز من الجمهور على ألحان مجموعةٍ من الأغاني، مثل: أركض عالجم، ألبير، مرسال، سافر، أنا بكرا معطّل، كنباي، استنّى شويّ، راحت يا خال، الأحرف الأبجديّة.

وشارك الفنّان أحمد السّيلاوي من فرقة (أوكتاف) مع (أوتوستراد) بعزف أغاني "المجوز" بأسلوبٍ شبابيٍّ جديدٍ، مثل: ردّي شعراتك، كنوعٍ من التّعاون والاندماج في الفنّ الأردنيّ.

وفي الختام عبّر أعضاء الفرقة عن امتنانهم للجمهور الذي تفاعل مع هذه الاحتفالية وكان ذواقا لما تم تقديمه.

ومن الجدير بالذّكر، أنّ فرقة (أوتوستراد) تعدّ من أهمّ الفرق الفنيّة في الأردنّ التي تحظى بشعبيّةٍ كبيرةٍ من الشّعب الأردنيّ وخاصة فئة الشّباب.

 
 
 

(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر
(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر
(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر
(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر
(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر
(أوتوستراد) تفتح أبواب المسرح الشّماليّ في جرش لجمهور معاصر

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