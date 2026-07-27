وزير الثقافة يفتتح مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

خبرني - افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم الاحد في المركز الثقافي الملكي فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 40، بمشاركة عروض مسرحية من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة.

واشتمل حفل الافتتاح الذي حضره نقيب الفنانين الدكتور هاني الجراح على تكريم شخصية الدورة الرابعة الفنانة الأردنية قمر الصفدي، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنان السوري عبد المنعم عمايري، وعن لجنة المشاهدة الدكتور مخلد الزيودي، إضافة إلى لجنة التحكيم التي تضم: عبد الكريم الجراح من الأردن، ونايف البقمي من السعودية، وأكرم مصطفى من مصر.

كما قدمت فرقة جامعة الاستقلال للفنون من فلسطين فقرات فنية على انغام اغنيات وطنية أردنية.

وزير الثقافة

ورحب وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي اعلن عن بدء فعاليات المهرجان بالضيوف العرب، والمشاركين في المهرجان في هذه التظاهرة المسرحية التي تعد واحدة من ثلاث تظاهرات تقام على امتداد الوطن العربي، وهو الفن الذي يمتاز بجمالياته وعمقه واقتصاده ومرونته وسبره لأغوار النفس البشرية وطرحه لقضايا الإنسان المعاصر.

وأشار إلى ان مهرجان جرش، لا يقتصر على الغناء والموسيقى فحسب، على أهمية الموسيقى والغناء الذي يرسم الفرح، إنما هو فضاء ثقافي لكل إبداعات الفنون والجمال. كما أن مهرجان جرش كان وما يزال يمثل مشروعا ثقافيا تنويريا وطنيا وعربيا وعالميا، للدفاع عن هويتنا وقيمنا بالثقافة الجادة والفن الراقي.

وبين الرواشدة ان إدراج مهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش يعد خطوة مهمة في إثراء مفردات المهرجان الفنية، وتنويع البرنامج بجملة من الحقول الإبداعية التي تعزز مكانة المهرجان بوصفه مختبرا للإبداع، ورافعة للتنمية المستدامة.

مديرة المهرجان

بدورها، قالت مديرة المهرجان الفنانة عبير عيسى ان المهرجان هذا العام يشهد مشاركة عروض مسرحية من الأردن إضافة إلى 9 دول عربية، وورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مسرح المونودراما يقدمها الدكتور احمد الفالح، وندوة نقدية بعنوان: "المونودراما واشكالياتها بالمسرح العربي"، بمشاركة الدكتور يوسف الحمدان من البحرين، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، والمخرج زيد مصطفى من الأردن، ويدير الندوة الإعلامي رسمي محاسنة.

واعربت عن شكرها لوزارة الثقافة، ولمهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين، والضيوف العرب على حضورهم وتفاعلهم مع المهرجان.

شخصية المهرجان

كما اعربت الفنانة قمر الصفدي شخصية مهرجان المونودراما لهذا العام عن سعادتها بهذا التكريم، وشكرت وزارة الثقافة، وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وعرضت في اليوم الاول لمهرجان المونودراما مسرحية "حور" من الأردن، من اخراج نور أبوسماقة، ومسرحية "قفص" لصفوان الكشباطي من تونس.

وتتنافس الأعمال المشاركة في مهرجان المونودراما هذا العام على جوائز: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل سينوغرافيا، أفضل نص مسرحي، أفضل إخراج، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.