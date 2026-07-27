أحمد سعد ..يحقق حلمه في الوقوف على خشبة مسرح جرش في دورته الـ40

خبرني - ليلة شبابية بامتياز هذا ما عاشه جمهور جرش في رابع لياليه على خشبة المسرح الجنوبي مع صوت الفنان المصري أحمد سعد في أول ظهور له في مهرجان جرش في دورته الـ40.

نكهة مختلفة حملتها هذه الليلة منذ لحظاتها الأولى حتى نهايتها، أمسية فنية جمعت مشاعر الحب والفرح والبهجة بين مدرجات المسرح الجنوبي.

ووسط حضور جماهيري كبير، أطل الفنان أحمد سعد على جمهور جرش في لقائه الأول معهم، إذ تعالت الهتافات والتصفيق الحار ترحيباً به بين جمهوره الذي أتى من كل مكان ليعيش ليلة استثنائية برفقة صوته وأدائه.

وبدأ سعد أمسيتة الفنية بأغنية "الملوك" ورافقها مفرقعات نارية وزينة ملونة أضفت على المسرح أجواء البهجة، وتعالت الأصوات لترافقه في الغناء.

ورحب من بعدها سعد بجمهور جرش، وقال "مساء الخير على الناس الحلوة، الدنيا كلها بتتكلم عن جرش، وجمهور جرش وحلم من أحلام حياتي انه اقف على المسرح، انا النهاردة خلاص حققت حلم من أحلام حياتي".

ووسط تفاعل جماهيري كبير استكمل سعد وصلته الفنية بباقة من أجمل أغانيه التي رددها جمهور جرش برفقته، ومنها "اليوم الحلو ده" ومع نهايتها عبر سعد عن سعادته بحماس الجمهور بقوله "اي الأردن الحلوة دي".

ومع كل بداية أغنيه جديدة يقدمها سعد كانت تشتعل المدرجات حماساً مع كل أغنية يقدمها، ليعيش بذلك جمهور جرش ليلة مليئة بالطاقة والبهجة.

وقدم سعد لجمهور جرش نخبة من أجمل اغنياته التي رددها الملايين من محبيه في العالم العربي ومنها "وسع وسع"، و "سايرينا يا دنيا" ليقوم بعدها بتعليم جمهور جرش رقصتها ليتفاعلوا معها بحب كبير.

واستكمل وصلته الغنائية بأغنية " قادر اكمل" التي طغت فيها مشاعر الحب والحنين، وتبعها بأغنية "ها حبيبي" للقيصر كاظم الساهر لتكتمل بها مشاعر الحب.

وتعالت الضحكات مع الحس الفكاهي للفنان أحمد سعد الذي مازح الجمهور طوال الحفل، وأسمعهم أجمل أغانيه ومنها "مكسرات"، "كوتي"، و "أخويا" وأهداها للأصدقاء المخلصين.

وهتف جمهور جرش لسعد بكلمات "بص شوف أحمد بيعمل ايه" ليرد عليه سعد" والله انتوا كدا بتعلوا النرجسية فيا"، معبرا بذلك عن حبه لجمهور جرش الذي أظهر حبه الكبير لشخصه وصوته.

ومع أغنية " طيبة تاني لا" زاد حماس الجمهور ليرافقه في غنائها، ولم ينس سعد جمهوره من الأطفال الذين حضروا لسماعه وغنى لهم "العيد اليوم هو عيدي".

وبباقة من أجمل أغانيه استمتع جمهور جرش بليلة من العمر ومنها "اختياراتي" ، "يا ليالي"، "تاني " و "نغزه".

وبعد مطالبات من الجمهور أعاد سعد غناء "وسع وسع" لجمهوره المحب، وودع سعد جمهور جرش بأغنية "اليوم الحلو دا" وشكرهم على تفاعلهم المميز معه وعلى هذه الليلة التي ستبقى ذكرى لا تنسى في مسيرته الفنية.