الاردن .. ضبط مستودع غير مرخص لتعبئة منظفات بعلامات تجارية مقلدة

خبرني - ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس مستودعًا غير مرخص في إقليم الشمال، يُستخدم في خلط وتعبئة المنظفات داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة، في إطار جهودها الرقابية المتواصلة لحماية المستهلك، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش والتقليد.

وذكرت المؤسسة أن كوادر قسم التفتيش في فرع إقليم الشمال تابعت شكوى واردة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/ قسم الرقابة البيئية، حيث أسفرت إجراءات المتابعة والتفتيش عن ضبط المستودع الذي كان يزاول أعمال خلط وتعبئة المنظفات في عبوات مستعملة تحمل علامات تجارية مختلفة ومقلدة.

وأضافت أن كوادرها عثرت داخل المستودع على معدات تُستخدم في عمليات الخلط والتعبئة والتغليف، شملت خلاطين كهربائيين، وميزانين إلكترونيين، وجهاز تغليف، إلى جانب كميات من العبوات الفارغة والكراتين والملصقات التي تحمل علامات تجارية مسجلة.

وأوضحت المؤسسة أنه جرى التحفظ على (2359) عبوة من المنظفات والشامبو وجل الشعر تحمل علامات تجارية مقلدة ومخالفة للقواعد الفنية المعتمدة، إضافة إلى (35) شوالًا من العبوات الفارغة، و(40) ربطة كراتين فارغة، وكرتونة ملصقات تحمل علامات تجارية مسجلة، فضلًا عن خلاطين كهربائيين، وميزانين إلكترونيين، وجهاز تغليف كانت تستخدم في عمليات التعبئة والتغليف، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وبينت أنها باشرت كذلك إجراءات التحقق من مصدر عدد من المنتجات التي أفاد صاحب العلاقة بأنه قام بشرائها من مندوبي مبيعات، حيث سُحبت عينات منها وأُرسلت إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، واستكمال الإجراءات الرقابية والقانونية بشأنها.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار حملاتها الرقابية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمكافحة الغش والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية في الأسواق.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات يُشتبه بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو مخالفتها للتشريعات النافذة، عبر هاتف الشكاوى والواتساب على الرقم (06/5301243)أو من خلال منصة "بخدمتكم" وتطبيق "سند".

وأكدت أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا رئيسًا في دعم الجهود الرقابية، وتمكين كوادرها من سرعة التحقق من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في حماية المستهلك، والحفاظ على المنافسة العادلة، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية في الأسواق.