الاوقاف الأردنية تطلب مؤذنين وخَدَمة مساجد - تفاصيل

خبرني - اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن توفر وظائف شاغرة ضمن برنامج تعبئة الوظائف على الحالات الانسانية، وذلك وفقا لحاجة الوزارة ومكان الاقامة المعتمد للمتقدمين.

وفتحت الوزارة باب التقدم امام الراغبين بإشغال وظيفة مؤذن وخادم مسجد ممن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة، حيث سيتم استقبال الطلبات الكترونيا من خلال الرابط المخصص للتوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية.

وبحسب اعلان الوزارة، تشمل الوظائف المتاحة 10 شواغر موزعة على عدد من المناطق، بواقع وظيفة واحدة في كل من:

10 شواغر في عدد من المحافظات

البادية الوسطى / الجيزه

معان / البتراء

البادية الوسطى / الموقر

البلقاء / الشونه الجنوبية

اربد / الرمثا

اربد / الكورة

عجلون / كفرنجة

اربد / الاغوار الشمالية

الطفيلة / بصيرا

معان / الشوبك

واوضحت الوزارة ان المسمى الوظيفي المطلوب هو مؤذن وخادم مسجد، وان المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة فما دون، على ان تكون الوظائف مخصصة للذكور فقط.

موعد التقديم والشروط المطلوبة

وبينت وزارة الاوقاف ان استقبال الطلبات يبدأ اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 2/8/2026، ويستمر حتى مساء يوم الاثنين الموافق 10/8/2026، من خلال الرابط الالكتروني: http://applyjobs.spac.gov.jo

واشترطت الوزارة على المتقدم ان يكون اردني الجنسية، ومن مواليد عام 1978 وما بعد، وان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة فما دون، مؤكدة انه لن يتم اعتماد طلبات الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط او الشهادة الجامعية.

كما اشترطت ان يكون المتقدم غير محكوم باي جناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة، والا يكون من المتقاعدين المدنيين او العسكريين او متقاعدي الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى ضرورة تطابق مكان الاقامة في بطاقة الاحوال المدنية مع موقع الوظيفة.

مهام الوظيفة المطلوبة

وتتضمن مهام المؤذن وخادم المسجد اداء الاذان والاقامة وفق الاحكام الشرعية، والقدرة على الامامة في حال غياب الامام، وفتح واغلاق المسجد وفق الجداول المحددة.

كما تشمل المحافظة على ممتلكات المسجد ومرافقه، وتجهيزه للصلوات والفعاليات الدينية، ومتابعة انظمة الطاقة الشمسية، والتنسيق مع الجهات المختصة عند وجود اعطال او الحاجة الى اعمال صيانة.

واكدت الوزارة ان الطلبات التي لا تستوفي الشروط والوثائق المطلوبة او التي تقدم بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات لن يتم النظر فيها، مشيرة الى ان نتائج الفرز واي مستجدات خاصة بالوظائف سيتم نشرها عبر صفحة الوزارة الرسمية.