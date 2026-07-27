بيرلو يكسر صمته بشأن تدريب إيطاليا

خبرني - أصدر النجم أندريا بيرلو بيانا رسميا وضع فيه حدا للجدل الدائر حول إمكانية توليه تدريب منتخب إيطاليا كما رد على الانتقادات المرتبطة بشراكته التجارية مع شركة مراهنات روسية.

وكان أسطورة كرة القدم الإيطالية بيرلو، بطل كأس العالم 2006، برز كأحد أبرز المرشحين لقيادة المنتخب الإيطالي، بعدما اعتذر كل من كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا عن قبول المهمة.

وأكد بيرلو أن تعاقده مع شركة "فونبيت" جاء في إطار اتفاق إعلاني ورياضي أبرم خلال فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على أن الشراكة لا تحمل أي أبعاد سياسية.

وقال في بيانه: "تابعت خلال الأيام الماضية، بحزن شديد، الجدل الدائر حول اسمي وإمكانية تدريبي لمنتخب إيطاليا. فضلت الصمت احتراما للاتحاد الإيطالي وجميع الأطراف المعنية، لكنني رأيت أن الوقت قد حان لتوضيح موقفي".

وأضاف: "طوال مسيرتي لاعبا ومدربا التزمت بالقوانين في كل دولة عملت بها، واحترمت جميع العقود التي وقعتها. محاولة إضفاء أبعاد سياسية على اتفاق تجاري ورياضي هي محاولة لنسب مواقف أو قناعات لم أعبر عنها يوما".

كما وجه بيرلو الشكر إلى باولو مالديني وليوناردو على الثقة التي منحاه إياها خلال المفاوضات، معربا عن أسفه لتحويل ملف رياضي إلى قضية سياسية.

وأوضح: "أشكر مالديني وليوناردو على الاحترام والثقة اللذين أظهراهما تجاهي. أعرف جيدا مدى احترافيتهما وحبهما لكرة القدم الإيطالية، ويؤسفني أن يتحول قرار رياضي إلى مواجهة علنية تنسب إلي خلالها نيات لا تمت لي بصلة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انتماءه لبلاده لا يرتبط بأي منصب، قائلا: "حب إيطاليا جزء من هويتي وتاريخي، وسيبقى كذلك دائما".

ورغم أن بيان بيرلو لم يتضمن إعلانا رسميا بالانسحاب من سباق تدريب المنتخب، فإن فرص تعيينه تراجعت بشكل كبير في ظل الضغوط المتزايدة والقيود القانونية المتعلقة بحظر الترويج لشركات المراهنات في إيطاليا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه الأزمة وضعت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في موقف معقد، مع اضطراره للبحث عن خيارات بديلة لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، كشفت تقارير أن باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يدرس الاستقالة إذا منع من تعيين بيرلو، الذي يعد خياره الأول لقيادة المنتخب.

وكان مالديني وافق على تولي منصبه بشرط امتلاك الصلاحية الكاملة لاختيار المدير الفني الجديد، قبل أن يضع ثقته في زميله السابق بعد اعتذار أنشيلوتي وغوارديولا.

غير أن ارتباط بيرلو بشركة "فونبيت" أثار اعتراضات واسعة داخل إيطاليا، وسط مطالبات بمنع تعيينه بسبب القوانين التي تحظر الترويج للمراهنات.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن مالديني قد يرحل عن منصبه إذا شعر بأن صلاحياته أصبحت شكلية، خاصة أنه سبق أن غادر إدارة ميلان في ظروف مشابهة.