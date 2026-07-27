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قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مهرجان في سياتل الأميركية

  • 27 تموز 2026
  • 08:48
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مهرجان في سياتل الأميركية

خبرني - أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع خلال مهرجان في مدينة سياتل في ولاية واشنطن، شمال غربي البلاد.
وقالت شرطة سياتل إنها تحقق في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز سياتل خلال مهرجان "بايت أوف سياتل" السنوي، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وطلبت الشرطة من الجمهور الابتعاد عن المنطقة، فيما أعلن مركز هاربورفيو الطبي أنه سيستقبل الجرحى.
وبحسب شهود تحدثوا إلى وسائل إعلام محلية، سمع دوي عدة طلقات داخل الموقع، قبل أن يعم الهلع بين الحاضرين الذين بدأوا بالركض في كل اتجاه. ولم تكشف الشرطة في بيانها الأولي عن عدد الضحايا أو ملابسات الحادث بشكل كامل.
وكان مركز سياتل يستضيف هذا الأسبوع مهرجان "بايت أوف سياتل" الذي يضم مئات البائعين المحليين وعروضا موسيقية حية، كما أُغلق قطار سياتل سنتر الأحادي لبقية اليوم على أن يستأنف العمل في اليوم التالي.

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