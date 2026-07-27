احتفال ديني في المكسيك يتحول إلى كارثة

خبرني - لقيت ثلاث نساء مصرعهن وأصيب أكثر من 30 شخصا بجروح إثر انفجار ألعاب نارية خلال احتفال ديني في جنوب المكسيك، وكان من بين المصابين عدد من الأطفال.

ووقع الانفجار ليلة السبت في ريال ديل ليمون، وهي بلدة تابعة لبلدية كوكولا في ولاية غيريرو، خلال احتفالات تكريما للقديس يعقوب الرسول، بحسب صحيفة "إل فينانسيرو".

وتشير التقارير الأولية إلى أن شرارة من عرض ألعاب نارية تقليدي (توريتو) وصلت إلى منطقة تخزين مواد الألعاب النارية بالقرب من كنيسة، مما تسبب في انفجار قوي.

وتعرضت النساء الثلاث لإصابات وحروق بالغة، وتوفين أثناء نقلهن إلى المستشفى العام في مدينة إيغوالا المجاورة. وكانت إحداهن حاملًا في شهرها الثامن.

وأُصيب أكثر من 30 شخصا آخر، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات. ولم يُكشف عن معلومات حول حالتهم الصحية.

وأظهرت صور من موقع الحادث أضرارا جسيمة لحقت بالكنيسة ومبنى مجاور، حيث انهارت أجزاء من الجدران والسقف، وتناثر الحطام في المنطقة. وقد استجابت فرق الإطفاء والشرطة والجيش إلى مكان الحادث.