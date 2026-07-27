إعلام: الجيش الأميركي يقلص اعتراض الصواريخ الإيرانية لحماية مخزون الذخائر

خبرني - أفادت قناة NBC News، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الجيش الأمريكي بدأ في التعامل بشكل انتقائي مع اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، في ظل تراجع مخزون الدفاع الجوي.

وبحسب القناة، يأمر القادة العسكريون بتوفير الذخائر ما أمكن، في حال تحديد أن صاروخا أو طائرة مسيرة لن تصيب مواقع القوات الأمريكية، ولن تلحق الضرر بالمنشآت الأمريكية الرئيسية، ولن تعرض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط للخطر. وفي بعض الحالات، امتنعت أطقم أنظمة الدفاع الجوي عن التحرك إذا لم يكن هناك عسكريون أمريكيون في مواقع الضربة المحتملة.

وفي 25 يوليو، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل تكثيف العملية العسكرية ضد إيران، لتجنب المزيد من استنزاف الترسانات الأمريكية من صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر أنظمة الدفاع الجوي الأخرى في الشرق الأوسط.

وخلال اجتماع في 24 يوليو، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دان كاين من أن القيادة قد تستأنف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران، ولكن في هذه الحالة، ستكون مخزونات الصواريخ الاعتراضية عند مستويات متدنية بشكل خطير.

ونفى الرئيس ترامب هذه المعلومات في تعليق لصحيفة "وول ستريت جورنال" في 26 يوليو، قائلا إن لدى الجيش الأمريكي ذخائر "أكثر بكثير" مما هو مطلوب. غير أن التقارير السابقة من البنتاغون كانت قد أشارت إلى أن مخزونات صواريخ باتريوت قد استُنزفت بشكل كبير بسبب الاستخدام المكثف في الحرب مع إيران ودعم أوكرانيا، ما تطلب إعادة بناء المخزونات استثمارات ضخمة قد تستغرق سنوات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية، وسط مخاوف من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى استنزاف القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات متزايدة على جبهات متعددة، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.