الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

خبرني - ارتفع الذهب بأكثر من 1%، الاثنين بعد أن أدى تعليق القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4103.99 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولارات.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز الأحد إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وتراجعت أسعار النفط 5% مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع. إذ يثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدون تغيير الأسبوع الحالي، لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80% لرفع الفائدة في أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 59.74 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولارا بينما قفز البلاديوم 2.3% إلى 1271.93 دولارا.