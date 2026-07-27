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الأردن.. طقس صيفي معتدل في أغـلب المناطق

  • 27 تموز 2026
  • 08:09
الأردن طقس صيفي معتدل في أغـلب المناطق

خبرني - تسجل درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30- 15 ، وفي مناطق البادية 37 - 21 ، وفي مناطق السهول 32 - 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39- 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الأربعاء، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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