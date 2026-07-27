الرئيس الإسرائيلي يتحدث مع ملك البحرين بشأن التطورات الإقليمية

خبرني - تحدّث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن التطورات الإقليمية.

وبحسب بيان صدر عن الرئيس الإسرائيلي، فإنه "أجرى للتوّ، محادثة مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة. وقد بادر الملك إلى إجراء هذه المحادثة، والإعلان عنها".

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن هذا الإعلان البحرينيّ الأول عن اتصال مع إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال هرتسوغ، بحسب البيان: "ناقشنا خلال حديثنا تعزيز الصداقة وتنمية العلاقات بين إسرائيل والبحرين، فضلا عن أهمية ’اتفاقيات أبراهام’، التي تقودها الولايات المتحدة، في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. كما ناقشنا التطورات الأخيرة وأهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة".

وشدّد على أن "البحرين تُعدّ شريكا هاما في صياغة مستقبل الشرق الأوسط. وقد هنأتُ الملك على قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة، وأعربتُ عن تقديري لمساهمته في ترسيخ السلام والاستقرار، والتعاون بين بلدينا".

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية، أن "اتصالا هاتفيا، جرى بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ".

وأضافت أنه "تم خلال الاتصال، بحث المستجدات الدولية والإقليمية، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار (اتفاقيات أبراهام)، بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة".