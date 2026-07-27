بينهم رونالدو وفيغو .. 6 نجوم فازوا بالكرة الذهبية بعد موسم صفري

خبرني - لطالما كانت جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم منذ عام 1956 محل جدل ونقاش دائمين بين عشاق كرة القدم ووسائل الإعلام والمحللين والنقاد على حد سواء.

ومع اقتراب موعد منح الجائزة كل عام، تسبقه أيام وأسابيع من الجدل حول هوية اللاعبين المرشحين مرورا بنقاشات طويلة حول أفضلية لاعب على حساب آخر، وفق معايير عديدة.