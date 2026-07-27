رغم الهبوط من البريميرليغ.. ناد إنجليزي يحقق ثروة تاريخية ببيع لاعبين اثنين

خبرني - لم يكن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في إنجلترا مربحا من الناحية المالية يوما، كما حدث مع نادي وست هام يونايتد هذا الصيف، فقد حقق "الهامرز" عوائد مالية قياسية بلغت نحو 169 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار) من بيع لاعبين اثنين فقط، ليصبح الفريق الأكثر ربحا في تاريخ دوري التشامبيونشيب الإنجليزي.

وبهاتين الصفقتين، تنفست إدارة وست هام الصعداء؛ فبحسب صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) البريطانية، كان النادي اللندني بحاجة ماسة لجمع نحو 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 191 مليون دولار) لضبط ميزانيته، خاصة أن فاتورة الهبوط وحدها كلفته خسائر قدرت بـ100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، مما اضطره لفتح باب الرحيل أمام بعض نجومه.