حركات «كليك» المالية تسجل 11.88 مليار دينار بستة أشهر

خبرني - وصلت قيمة الحركات المالية على النظام الإلكتروني «كليك» خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 11.88 مليار دينار.

وكشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص من خلال التقرير الذي أعلنته تحت عنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2026 عن وصول عدد الحركات المالية في تلك الفترة على هذا النظام إلى 115.01 مليون حركة ، بحسب الرأي.

أما لجهة قيمة الحركات المالية وعددها على نظام كليك خلال الثلاثة أشهر الممتدة من نيسان الماضي وحتى نهاية حزيران، فإن التقرير كشف عن بلوغ قيمتها في نيسان 1.89 مليار دينار، وبعدد 19.33 مليون حركة. فيما وصلت قيمة الحركات في أيار المنصرم إلى 2.13 مليار دينار، وبعدد 21.43 مليون حركة، بينما وصلت قيمتها في حزيران إلى 2.15 مليار دينار، وبعدد 20.96 مليون حركة.

ووصل عدد مستخدمي نظام كليك في حزيران الفائت إلى 2.31 مليون مستخدم.