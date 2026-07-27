راتب ضخم وعقود بالملايين.. كم يبلغ صافي ثروة لامين جمال؟

خبرني - كشف تقرير صحفي عن قيمة الثروة الصافية الخاصة بالنجم الإسباني الشاب لامين جمال جوهرة برشلونة، الذي تُوّج مؤخرا مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم عام 2026.

ويُعد جمال (19 عاما) محط أنظار الصحافة الإسبانية والعالمية ليس بسبب موهبته الكروية وأدائه الفني على أرض الملعب فقط، بل لأمور أخرى من بينها نشاطاته التجارية وعقود الرعاية الخاصة به وهو في سن مبكرة، مما أثمر عن ثروة كبيرة.

ثروة لامين جمال

وذكر موقع "سيلبريتي نت وورث" (Celebrity Net Worth) الأمريكي المتخصص في تقدير ثروات المشاهير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين حول العالم، أن صافي ثروة لامين جمال تُقدّر حاليا بـ15 مليون دولار.

وبالنظر إلى صغر سنه مقارنة بموهبته، توقّع أيضا أن يصبح لامين جمال في المستقبل أحد أعلى اللاعبين أجرا، ربما في تاريخ كرة القدم.

من جانبها، أكدت مجلة "هالو" (Hello) الأمريكية، أن العائدات المالية للامين جمال قفزت بشكل غير مسبوق بعد توقيعه العقد الجديد مع برشلونة في صيف عام 2025.

وكان لامين يتقاضى بموجب العقد القديم راتبا سنويا يبلغ 1.82 مليون دولار، ارتفع في العقد الجديد الممتد لـ6 سنوات إلى 18 مليونا قبل الضرائب، وهو رقم قابل للزيادة تصاعديا بناء على حوافز الأداء والبطولات.

ووضع الراتب الجديد لامين جمال في المركز العاشر في قائمة مجلة "فوربس" (Forbes) الأمريكية لأعلى لاعبي كرة القدم أجورا في العالم.

وتأتي هذه الأرقام تأكيدا على مسيرة لامين جمال الناجحة التي حقق فيها العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أصغر لاعب يشارك رسميا مع الفريق الأول لبرشلونة بعمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما، فضلا عن كونه أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني وبطولة أمم أوروبا (اليورو)، وأصغر مرشح لجائزة الكرة الذهبية في سن 17 عاما.

شراكات تجارية

وبموازاة راتبه من برشلونة، يحقق الموهبة الإسبانية عوائد مالية كبيرة جدا من عقود الرعاية والشراكات مع كبرى الشركات والماركات العالمية.

ولعل أبرز هذه العقود ذلك الذي وقّعه مع شركة أديداس الألمانية، والذي يدر عليه نحو 34 مليون دولار بموجب عقد يمتد لعقد كامل، إضافة إلى عقود أخرى مع شركات أهمها بيتس إلكترونيكس التابعة لآبل، و"أوبو"، و"باوريد"، و"كونامي"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

نشأة لامين جمال

وُولد لامين جمال في 13 يوليو/تموز 2007 في منطقة ماتارو بحي روكافوندا لأب مغربي هو منير نصراوي، وأُم من غينيا الاستوائية تدعى شيلا إيبانا.

ويرتبط لامين جمال بجدته فاطمة التي لطالما أبدى حبه وتقديره لها، وهي أول من وصل من العائلة إلى إسبانيا قادمة من المغرب.

وعن دور وتأثير جدته فاطمة في حياته، قال في مقابلة سابقة: "كانت تعمل في 3 ورديات لكي يتمكن والدي (منير) من اللحاق بها لأنه ظل في المغرب، وعندما جمعت جدتي بعض المال، دفعت لامرأة لتُحضر والدي وعمته، اللذين جاءا وهما في سن الثالثة".

واعترف لامين بأنه عاش لفترة طويلة من حياته في شقة صغيرة للغاية، كان فيها المطبخ وغرفة النوم في المكان نفسه.