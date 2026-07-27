سيادة إنجليزية واستثناء سعودي.. أرقام فلكية تُشعل سوق (دوري الظل)

خبرني - يعكس الحراك الصيفي الجاري الارتفاع الجنوني في أسعار لاعبي أندية الدرجة الثانية، وتحديداً في إنجلترا التي فرضت هيمنتها المطلقة واستحوذت بالكامل على قائمة أغلى 10 صفقات انتقال من "دوري الظل" في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ولم تقف هذه الهيمنة عند حدود قيم الصفقات فحسب، بل امتدت لتشمل الوجهات النهائية للاعبين؛ إذ انتهى المطاف بتسعة من أصل هؤلاء اللاعبين العشرة في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، فيما كان الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل الاستثناء الوحيد بانتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

وتعكس هذه الصفقات القدرة المتاحة لأندية "تشامبيونشيب" لكي تفرض شروطها المالية عند التفاوض للتخلي عن نجومها.

قائمة أغلى صفقات الدرجة الثانية تاريخياً

وتتصدر الانتقالات الأخيرة المشهد المالي برقم قياسي غير مسبوق، وجاء ترتيب الصفقات الأغلى تاريخياً كالتالي:

- ماتيوس فرنانديز: من وست هام إلى توتنهام (عام 2026) – 99 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار)

- كريسينسيو سومرفيل: من وست هام إلى الهلال (عام 2026) – 70 مليون يورو (نحو 75.6 مليون دولار)

- روميو لافيا: من ساوثهامبتون إلى تشيلسي (عام 2023) – 62.1 مليون يورو (نحو 67.1 مليون دولار)

- ماتيوس فرنانديز: من ساوثهامبتون إلى وست هام (عام 2024) – 52.25 مليون يورو (نحو 56.4 مليون دولار)

- جورجينيو روتر: من ليدز يونايتد إلى برايتون (عام 2024) – 46.70 مليون يورو (نحو 50.4 مليون دولار)

- جيمس ماديسون: من ليستر سيتي إلى توتنهام (عام 2023) – 46.3 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار)

- ناثان أكي: من بورنموث إلى مانشستر سيتي (عام 2020) – 45.3 مليون يورو (نحو 49 مليون دولار)

- هارفي بارنز: من ليستر سيتي إلى نيوكاسل (عام 2023) – 44 مليون يورو (نحو 47.5 مليون دولار)

- عمري هاتشينسون: من إيبسويتش تاون إلى نوتنغهام فورست (عام 2025) – 43.4 مليون يورو (نحو 46.9 مليون دولار)

- آرتشي غراي: من ليدز يونايتد إلى توتنهام (عام 2024) – 41.25 مليون يورو (نحو 44.5 مليون دولار)

فجوة شاسعة مع القارة العجوز

ولإبراز الفوارق المالية الشاسعة بين إنجلترا وبقية الدوريات الأوروبية الكبرى، تظهر الأرقام أن أغلى صفقة بيع للاعب من دوري الدرجة الثانية الإسباني كانت للأوروغوياني داروين نونيز، حين انتقل من نادي ألميريا إلى بنفيكا البرتغالي مقابل 34 مليون يورو (نحو 36.7 مليون دولار) فقط، وهو رقم يبتعد كثيراً عن أرقام الصدارة الإنجليزية.