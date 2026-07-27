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لماذا انسحب باريس سان جيرمان من المفاوضات مع ديوماندي وترك الساحة لريال مدريد؟

  • 27 تموز 2026
  • 01:28
لماذا انسحب باريس سان جيرمان من المفاوضات مع ديوماندي وترك الساحة لريال مدريد
ديوماندي

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