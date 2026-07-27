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لماذا انسحب باريس سان جيرمان من المفاوضات مع ديوماندي وترك الساحة لريال مدريد؟
لماذا انسحب باريس سان جيرمان من المفاوضات مع ديوماندي وترك الساحة لريال مدريد؟
27 تموز 2026
01:28
ديوماندي
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