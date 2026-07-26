المغرب في الصدارة.. عوائد المنتخبات العربية من كأس العالم 2026

خبرني - بلغت عوائد المنتخبات العربية نحو 115 مليون دولار نظير مشاركتها في كأس العالم 2026.

وتباينت نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 التي تُوج بها المنتخب الإسباني، وكان المنتخب المغربي الأنجح بعد وصوله إلى ربع النهائي.

بينما ودع منتخب مصر البطولة من دور الـ16، وأنهت الجزائر مشوارها من دور الـ32، حيث نجح كل منهما مع المغرب في تجاوز دور المجموعات.

في المقابل، لم تنجح منتخبات السعودية وقطر والأردن وتونس والعراق في تجاوز دور المجموعات، واكتفت بشرف المشاركة.

مكافآت المنتخبات في كأس العالم 2026

حصل المنتخب الإسباني بطل كأس العالم على 52.5 مليون دولار، تشمل 50 مليون دولار جائزة التتويج، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار بدلا للإعداد والمشاركة.

وحصد المنتخب الأرجنتيني وصيف كأس العالم 35.5 مليون دولار، منها 33 مليون دولار جائزة المركز الثاني و2.5 مليون دولار بدل الإعداد، فيما نال منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث 31.5 مليون دولار، والرابع 29.5 مليون دولار.

كما خصص "فيفا" 21.5 مليون دولار لكل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي، و17.5 مليون دولار للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، بينما حصلت المنتخبات التي بلغت دور الـ32 على 13.5 مليون دولار.

أما المنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات، فحصلت على 12.5 مليون دولار لكل منتخب، تشمل 10 ملايين دولار مكافأة المشاركة، إلى جانب 2.5 مليون دولار مخصصة لتكاليف الإعداد.

ويأتي هذا التوزيع ضمن أكبر برنامج جوائز مالية في تاريخ كأس العالم، بالتزامن مع إقامة نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

عوائد المنتخبات العربية من المشاركة في كأس العالم

المغرب: 21.5 مليون دولار

مصر: 17.5 مليون دولار

الجزائر: 13.5 مليون دولار

السعودية: 12.5 مليون دولار

قطر: 12.5 مليون دولار

الأردن: 12.5 مليون دولار

تونس: 12.5 مليون دولار

العراق: 12.5 مليون دولار

