ترمب يشكر ملك المغرب بعد إطلاق اسمه على طريق سريع استراتيجي بالمغرب

خبرني - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد تراب عن شكره للملك محمد السادس، بعد إطلاق اسمه على الطريق الرابط بين تيزنيت ومدينة الداخلة، إحدى أهم مدن الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "شرف عظيم".

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترمب: "شكرًا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، على هذا التكريم الكبير. إنه لشرف عظيم، وأتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق يومًا ما، وآمل أن يكون ذلك قريبًا."

ويمثل الطريق، الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الربط بين شمال المملكة وأقاليمها الجنوبية، وصولًا إلى مدينة الداخلة، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا اقتصاديًا ولوجستيًا رئيسيًا وبوابة المغرب نحو العمق الإفريقي والواجهة الأطلسية.

كما ينسجم المشروع مع المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ويعكس الرؤية المغربية القائمة على ربط التنمية بالاندماج الإفريقي، من خلال بنية تحتية تجعل من الأقاليم الجنوبية محورًا للتبادل التجاري والاستثماري.