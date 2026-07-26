هدوء حذر بين واشنطن وطهران وتصعيد مستمر في المنطقة

خبرني - دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من الهدوء الحذر، الأحد، مع إعلان طهران تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأميركية لليوم الثاني على التوالي، فيما أكدت واشنطن استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة محدودة للمسار الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، موضحًا أن بلاده أوقفت بدورها "عملياتها الانتقامية" استنادًا إلى ما وصفه بمبدأ الرد بالمثل.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن تنفيذ ضربات ضد إيران على مدار 13 ليلة متتالية، في أعنف تصعيد عسكري بين الجانبين منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي، فيما ردت طهران بإغلاق مضيق هرمز وتنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.

واشنطن تبقي الخيار العسكري مفتوحا

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المحادثات مع إيران "بعض المجال"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف والتز أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، وأن القوات الأميركية تمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات محتملة.

وأعاد التصعيد حول مضيق هرمز المخاوف بشأن أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية، في ظل أهمية الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.

نتنياهو يبحث الملف الإيراني مع ترامب

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يركز اللقاء على الملف النووي الإيراني ومستقبل التعامل مع طهران.

وقال نتنياهو إنه يدعم جهود ترامب الرامية إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي سيكون خيارًا مناسبًا إذا أدى إلى إنهاء البرنامج النووي، لكنه شدد على ضرورة تحقيق هذا الهدف بأي وسيلة.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية إيران بالسعي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

البحر الأحمر يعود إلى واجهة التصعيد

وبالتزامن مع التطورات بين واشنطن وطهران، امتد التوتر إلى البحر الأحمر، مع عودة المواجهات مع الحوثيين بعد فترة من الهدوء النسبي منذ عام 2022.

وأعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة شمال غربي اليمن، بعد ساعات من إعلانهم تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع على الساحل الغربي للسعودية.

وقال الحوثيون إن العمليات جاءت ردًا على تطورات عسكرية سابقة، فيما أعلن سلاح الجو اليوناني إسقاط صاروخين وطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه ينبع.

مضيق هرمز محور التوتر البحري

وفي سياق أزمة الملاحة، أعلنت إيران توقيف ست سفن حاولت عبور مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد توجيه تحذيرات لها.

وأكدت طهران أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، مطالبة بدور أكبر في إدارة حركة العبور بالتنسيق مع سلطنة عمان.

وأعلنت إيران إحراز تقدم في المحادثات الفنية والسياسية مع مسقط بشأن تنظيم حركة الملاحة والخدمات المرتبطة بالمضيق، في وقت تعارض فيه واشنطن أي ترتيبات تمنح طهران دورًا مباشرًا في إدارة هذا الممر الحيوي.