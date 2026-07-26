تعويض صلاح يكلف ليفربول 800 مليون جنيه مصري

خبرني - يستهدف ليفربول التعاقد مع برادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل أسطورته المصري محمد صلاح نهاية الموسم الماضي في صفقة تصل إلى 164 مليون يورو "800 مليون جنيه مصري".

ورحل صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الماضي قبل عام من انتهاء عقده، وسارع ليفربول إلى التعاقد مع الإسباني فيكتور مونيوز، لكن المدرب أندوني إيراولا يبحث عن جناح جديد ووقع الاختيار على الفرنسي برادلي باركولا.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن باريس سان جيرمان يطلب مبلغ 164 مليون يورو مقابل التخلي عن جناحه الدولي الذي شارك مع فرنسا في كأس العالم 2026 والتي احتل فيها "الديوك" المركز الرابع.

ويفكر ليفربول حالياً في بدائل أقل تكلفة مثل فرانشيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس الذي قد يكلف أكثر من 50 مليون يورو.