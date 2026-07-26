هل تأكل التفاحة كاملة أم ترمي اللُّب؟ مفاجأة عن الجزء الأكثر فائدة

خبرني - اعتاد الكثيرون على التخلص من لُبّ التفاح (الجزء الأوسط) عند تناوله، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة تشير إلى أن هذا الجزء المغفَل قد يحتوي على التركيز الأعلى من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان مقارنة باللب الخارجي والقشرة.

ووفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المتخصصة في الصحة العامة كاري مادورمو، فإن لُب التفاح يُعد مصدرًا غنيًا بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك) والمركبات المضادة للأكسدة، ما يجعله داعمًا قويًا لصحة الجهاز الهضمي والمناعي.

3 فوائد صحية للبّ التفاح:

مصدر فائق للبكتيريا النافعة

يضم لُب التفاح أعلى تركيز من الميكروبات الحيّة النافعة التي تساعد في تعزيز تنوع الميكروبيوم المعوي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناعة الجسم وصحة القلب.

تحسين الهضم

يتضمن اللُّب نسبة عالية من ألياف "البكتين"، وهي ألياف قابلة للذوبان تُغذي البكتيريا الصديقة في القولون، وتساعد على انتظام حركة الأمعاء، وتقليل التهابات الجهاز الهضمي، والسيطرة على مستويات السكر في الدم.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الجزء الأوسط على تركيزات مرتفعة من الفلافونويد والبوليفينول وفيتامينات (C و E)، وهي مركبات تحمي الخلايا من التلف، وتساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

حذارِ من بذور التفاح

وعلى الرغم من الفوائد الغذائية للبؤرة، يشدد الخبراء على ضرورة إزالة البذور قبل التناول. تحتوي بذور التفاح على مادة "الأميغدالين"، والتي تتحول عند مضغها وهضمها إلى سيانيد الهيدروجين، وهو مركب سام.

ورغم أن كمية السيانيد الناتجة عن بضع بذور تكون ضئيلة جدًا، إلا أن تجنب استهلاكها يظل أمرًا ضروريًا لتفادي أي مخاطر صحية.

كما يُنصح الأطفال والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البلع أو حساسية التفاح بتجنب تناول اللُّب لتفادي خطر الاختناق أو الاضطرابات الهضمية.