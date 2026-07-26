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حقير.. نيمار ينفجر غضباً ويشتم زميله

  • 26 تموز 2026
  • 22:50
حقير نيمار ينفجر غضباً ويشتم زميله

خبرني - أشعل نيمار نجم سانتوس الجدل في البرازيل مجدداً بعدما هاجم زملاءه بين شوطي مباراة تشابيكوينسي يوم السبت إذ وصف غابرييل بونتيمبو بـ"الحقير" وذلك قبل أن يخرج فريقه متعادلاً في اللحظات الأخيرة بهدف سجله اللاعب المخضرم من علامة الجزاء.

وكشفت صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية يوم الأحد أن نيمار انفجر غضباً على زملائه في غرفة الملابس بين شوطي مباراة تشابيكوينسي رغم تقدم الفريق بهدف سجله اللاعب نفسه، وقال لبونتيمبو: يا حقير. ستلعب أمام تشابيكوينسي العام القادم لكن في الدرجة الأدنى.

وهاجم نيمار زميله جواو أنانياس وشكك في قدراته، ما تسبب بتوتر في أجواء الفريق الذي فرط في تقدمه وتلقى هدفين سجل أحدهما أنانياس بالخطأ في مرماه خلال 10 دقائق.

ويحتل سانتوس المركز الرابع عشر في ترتيب أندية الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط وذلك بعد مرور 20 جولة من بداية المنافسة

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