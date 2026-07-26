عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية "لا يمكن أن يمر دون رد".

وذكرت إيران أن الهجوم الذي وقع في بحر قزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

وأضاف عراقجي على منصة إكس أنه أبلغ بذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقدم لافروف تعازيه في وفاة البحار بهذا الهجوم في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال لافروف إن عراقجي شكر السلطات المحلية في منطقة أستراخان الروسية، والتي انطلقت منها السفينة، على مساعدتها الطاقم.

وأضاف أن عراقجي "شدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه المغامرات من نظام كييف".

وذكر البيان أيضا أن عراقجي أطلع لافروف على "الجهود الدبلوماسية المتواصلة الرامية لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط".

وكان عراقجي حذّر الأربعاء الماضي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".

وأضاف: "من يساهمون في اعتداء كهذا، أيا كانت المساهمة، سيُعتبرون أهدافا مشروعة كذلك".