بقميص الهلال.. هل يصبح دياز أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي؟

خبرني - كشف الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» ساشا تافوليري عن تحرك نادي الهلال لمحاولة التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، لويس دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيوز يقود المفاوضات

ورغم عدم تولي المدير الرياضي الأسكتلندي ريتشارد هيوز مهام عمله رسمياً مع الهلال، إلا أن تافوليري أكد عبر حسابه على منصة «إكس»، أن هيوز يقود عملية التفاوض مع لويس دياز، إذ يعمل الهلال على إقناع وكلاء اللاعب الكولومبي براتب يصل إلى 25 مليون يورو سنوياً.

الهلال يؤجل التواصل مع بايرن

وأضاف أن الهلال لن يتفاوض مع بايرن ميونخ قبل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب أولاً، مشيراً إلى أن النادي يمتلك ميزانية انتقالات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار هذا الصيف، وهو مستعد لتقديم عرض يراوح بين 120 و150 مليون دولار لضم دياز حال موافقة الجناح الأيسر الكولومبي.

«الزعيم» يقترب من كسر رقم صفقة نيمار

يُذكر أن صفقة انتقال نيمار إلى الهلال في 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو تُعد الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، وفي حال تعاقد «الزعيم» مع لويس دياز مقابل 120 مليون دولار أو أكثر، فسيحطم الرقم القياسي المسجل باسم صفقة انتقال نيمار.

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط لويس دياز بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».