مواطنون يخاطبون أبو السعود والبطاينة: (ذبحنا العطش)

خبرني - خاص

عبر مواطنون في لواء البادية الشمالية شرقي محافظة المفرق عن غضبهم وسخطهم بسبب ما وصفوه بالاستخفاف بمطالبهم وعدم الاهتمام بمعناتهم جراء نقص المياه.

وقال مواطن لموقع "خبرني" إن منزله بلا مياه منذ 4 أيام متواصلة، فيما وصف الأهالي وعود وزارة المياه واذرعها بأنها مجرد تسويف ومماطلة معتادين عليها، إذ أكد الاهالي أن زيارات الوزراء والمسؤولين في قطاع المياه إلى منطقتهم أصبحت روتينية وبدون حلول، مؤكدين رفضهم لهذا الأمر.

وأشار الأهالي إلى أنه قبل شهر تقريبا زار أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة مناطق أم القطين والمكيفتة، ووعد بحل المشكلة، لكن حتى الآن لم يتم أي حل، بل على العكس زادت الخدمة سوءا بحسب الأهالي.

ويعاني أهالي البادية الشمالية، وخصوصا مناطق قضاء أم القطين وما حولها من نقص واضح وشديد في المياه، وما زاد الأمور تعقيدا بحسب الأهالي هو توقف شبه تام للصهاريج الخاصة بسبب شح بيع المياه من قبل الآبار الخاصة.

ومنذ بداية الصيف يعاني أهالي البادية الشمالية من نقص حاد في المياه عبر شبكة الأنابيب، لكن ما فاقم الوضع صعوبة هو صعوبة الحصول على مياه عن طريق الصهاريج الخاصة في الآيام الاخيرة، وبحسب الأهالي فإنهم تفاجأوا عند اتصالهم بالصهاريج الخاصة لشراء المياه، يخبرهم أصحاب وسائقي الصهاريج أن المياه شحيحة من الآبار الخاصة، الأمر الذي يؤخر وصول المياه لهم.

وقبل أسابيع زار أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة منطقة أم القطين وتحديدا مبنى بلدية أم القطين والمكيفتة، والتقى مع أهالي المنطقة، وشاب اللقاء توترات وغضب شعبي عارم تفجر بسبب تردي الخدمات في قطاع المياه وعدم وصول المياه لمنازل المواطنين، وزار البطاينة برفقه وفده المرافق عدد من أبار سلطة المياه التي لا تعمل.

وفي زيارة البطاينة لقضاء أم القطين في تاريخ 25-6-2026، أوعز "باتخاذ الإجراءات والحلول الفورية لضمان استقرار التزويد المائي للمواطنين"، وفقا لخبر نشرته وزارة المياه - سلطة المياه في وقتها، لكن وبحسب أهالي المنطقة فإن الخدمة ساءت بشكل أكبر ولم تتحسن إطلاقا.

ويعيش أهالي المنطقة بشكل صعب في ظل غياب استقرار التزويد المائي لبيوتهم، مطالبين بحلول فورية لا تقبل التأجيل، ومحملين وزير المياه رائد أبو السعود وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية بسبب غياب التزويد المائي لبيوتهم.