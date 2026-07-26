محمد علي بن رمضان والأهلي.. شرط وحيد يرضي جميع الأطراف

خبرني - لا يزال مستقبل لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان مع ناديه الأهلي المصري غير واضح المعالم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك في ظل رغبة النادي في بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث إنه لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الفترة التي شارك فيها مع الفريق منذ انتقاله إليه الصيف الماضي.

وكان محمد علي بن رمضان انضم للأهلي في الانتقالات الصيفية لعام 2025 قبل كأس العالم للأندية، قادما من فرينكفاروزي المجري، بعقد لمدة 4 مواسم، مقابل ما بين 1.5 و2 مليون دولار.

محمد علي بن رمضان يطلب الرحيل

كشفت تقارير مصرية أن اللاعب التونسي قدم طلبا لإدارة الأهلي يطلب فيه الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية وخوض تجربة جديدة.

وأوضح موقع "اليوم السابع" المصري أن محمد علي بن رمضان سبق له طلب الرحيل من قبل، وتحدث مع أكثر من مسؤول بالنادي في هذا الشأن، رغم تمسك المدرب المغربي الحسين عموتة بوجوده مع الفريق.

من جانب آخر، لا يمانع الأهلي في رحيل محمد علي بن رمضان خلال الانتقالات الحالية بشرط وحيد وهو تلقي عرض جيد يفيد النادي ماليا، ويسهم في دعمه للتعاقد مع صفقات جديدة.

وكانت تقارير أكدت تلقي اللاعب عروضا متعددة خلال الفترة الأخيرة من أندية مثل الحزم السعودي والشمال القطري، اللذين أبديا اهتمامهما بضم اللاعب، ودخلا في مفاوضات مع الأهلي للظفر بخدماتها لكنها لم تكتمل.

ما موقف عموتة من رحيل محمد علي بن رمضان؟

يرغب الحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد في استمرار محمد علي بن رمضان بين صفوف الفريق في الموسم الجديد، ويرى أنه يتمتع بقدرات كبيرة قادرة على إفادة الفريق في تحدياته المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الشروق" المصرية أن المدرب عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه بشأن مستقبله مع الأهلي، وأنه سيعتمد عليه بشكل أساسي، لكن اللاعب رغم ذلك تقدم بطلبه لإدارة النادي لأجل الرحيل.

حل يرضي الجميع بشأن محمد علي بن رمضان

وفقا لكل ما سبق، فإن الحل الأمثل لرحيل محمد علي بن رمضان واستفادة الجميع من ذلك هو تلقي الأهلي عرضا جيدا يستفيد منه اللاعب، ويكون في الوقت ذاته مفيدا للنادي، لكي يستطيع توفير بديل جيد يساعد المدرب عموتة في تنفيذ خططه في أول مواسمه بالقلعة الحمراء.