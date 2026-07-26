وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرَين إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي والشرطة، تعاملت مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي بمنطقة الجرف بمحافظة معان .

وبيّن الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح ورضوص مختلفة في الجسم، وجميعهم من جنسية عربية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابَين ونقلهما وإجلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي، والإصابتان قيد العلاج، هذا وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدّت لوقوع الحادث.

