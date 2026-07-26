هدية ميسي الأخيرة للاعبي الأرجنتين بعد كأس العالم (فيديو)

خبرني - أهدى ليونيل ميسي جميع لاعبي منتخب الأرجنتين المشاركين في كأس العالم 2026 مجموعة من الهدايا، استعرضتها إحدى زوجات اللاعبين.

وكشفت كيلسي روز باورز، شريكة ماركوس سينيسي مدافع المنتخب الأرجنتيني، عن هدايا ميسي للاعبي التانغو بعد كأس العالم 2026.

ونشرت كيلسي مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، تظهر فيه وهي تفتح حقيبة تتزين بشعار الأرجنتين وشعار كأس العالم.

وكانت الهدايا عبارة عن حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب تحمل اسم كل لاعب، وزجاجة مياه، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب ميسي المفضل "المتّة".

وكشفت كيلسي أن سينيسي أعطاها الهدية لتحتفظ بها وتنقلها معها إلى ميامي، ورغم كونها إنجليزية ولاعبة دولية، فإنها كانت تشجع الأرجنتين بالمونديال.

وبدا أن ميسي لعب آخر بطولة له في كأس العالم، خاصةً أنه على الأرجح قد لا يتمكن من الظهور في المونديال التالي عام 2030 لأنه سيصل حينها إلى 43 عاما.

يذكر أن منتخب الأرجنتين خسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بنتيجة 0-1 بعد الأشواط الإضافية، وظهر ميسي وهو يبكي بالدموع بعد فقدان فرصة الاحتفاظ باللقب.