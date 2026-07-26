وسط أنباء عن مقترح عُماني لإدارة «هرمز».. «سنتكوم» توصي بوقف قصف إيران

خبرني - وسط أنباء عن مقترح عُماني لإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا، وآلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة، كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الأحد) توصيات للقيادة المركزية الأمريكية بوقف القصف ما لم يتم اتخاذ قرار بالانتقال للعمليات الكبرى في إيران.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين قولهما إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف في منطقة مضيق هرمز؛ لأنها بلغت الحد الأقصى من فعاليتها، موضحين أن كوبر أكد أن الخطوة التالية المحتملة ستكون استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق لاستكمال استهداف نحو 20% من الأهداف التي حددها الجيش ولم يقصفها.



وأفاد المصدران بأن كوبر أوضح أنه في حال عدم اتخاذ قرار بالعودة إلى العمليات القتالية الكبرى فلا جدوى من مواصلة حملة القصف التي استمرت خلال الأسبوعين الماضيين، موضحاً أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن.



وذكر المصدران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان يميل إلى استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق إلا أن طريقة تفكيره بدأت تتغير مساء الخميس، وقراره النهائي ترسخ يوم الجمعة الماضي بشكل نهائي، مبينين أن توصية قائد القيادة المركزية إلى جانب مستشارين آخرين أثرت في قرار ترمب تعليق الضربات على إيران.



وأشار المصدران إلى أن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت في قرار ترمب بشأن وقف الضربات مؤقتاً على إيران.



في المقابل، قال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» اليوم إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكنها لا تزال متشككة في نيات واشنطن، مضيفاً: «بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل، وإذا توقفت الهجمات ستوقف إيران عملياتها أيضاً، ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «هناك شكوكاً أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقياً».



في حين قال مسؤول إيراني لشبكة «سي بي إس» إن المحادثات خلال اليومين الماضيين مع سلطنة عمان كانت بناءة، مبيناً أن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تسير في اتجاه إيجابي، وأن جهود إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها.