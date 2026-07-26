نتنياهو: ستنتهي الحرب عندما يسقط النظام الإيراني

خبرني - قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي بسقوط النظام الإيراني.

وأعرب نتنياهو عن دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته تجاه طهران، قائلاً: "أنا أدعم ترامب وأؤيده".

كما وجه رئيس الوزراء تحذيراً لإيران من هجوم إسرائيلي آخر: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فسيكون ذلك خطأً فادحاً للغاية".

أكد نتنياهو أنه إذا تجرأت إيران على إطلاق النار على إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو من خلال عوامل غير مباشرة ووكلاء، فإن إسرائيل سترد بقسوة ودون أي تنازلات.

كما حدد الغرض من الحرب الحالية، موضحاً أن الحرب من المتوقع أن تنتهي في أحد سيناريوهين رئيسيين فقط: السقوط الكامل للنظام الإيراني، أو وضع تدفع فيه إيران الثمن الاقتصادي والاستراتيجي الكامل لجميع أعمالها التخريبية في المنطقة.