«40 مليونا؟».. ياسر جلال يحسم حقيقة أجره برسالة واضحة

خبرني - نفى ياسر جلال ما يتردد عن حصوله على 40 مليون جنيه عن أعماله، وكشف تفاصيل أجره الحقيقي ونفقاته والتزاماته المالية.

وضع الفنان المصري ياسر جلال حدًا للأرقام المتداولة بشأن أجره في الدراما، مؤكدًا أن ما يُنشر لا يعكس الواقع، كما تحدث عن دخله، والضرائب، والزكاة، والأعباء التي تفرضها النجومية، موضحًا رؤيته لمفهوم الأجور في الوسط الفني.

نفى الفنان المصري ياسر جلال صحة ما يتردد بشأن تقاضيه 40 مليون جنيه عن كل عمل درامي يشارك في بطولته، مؤكدًا أن الحديث عن حصول بعض الفنانين على 40 أو 50 مليون جنيه مقابل المسلسلات لا يعكس الواقع كما يُتداول.

وخلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، قال جلال إنه لا يمانع الحديث عن أجره الحقيقي، موضحًا أنه يتقاضى أجرًا أقل مقارنة بعدد من زملائه، وأن كل ما يُنشر عن حصوله على 40 مليون جنيه غير صحيح.

وأضاف: "40 مليون؟ أقسم بالله ربع المبلغ ده، وأزيد شوية علشان القسم، وأنا راضي"، مشيرًا إلى أنه لا يشارك في الإعلانات التجارية أو البرامج التلفزيونية مقابل أجر، انطلاقًا من قناعة شخصية، مع تأكيده احترامه الكامل لزملائه الذين يختارون هذا المسار.

الضرائب والزكاة ومصدر دخله

وأوضح ياسر جلال أن دخله من الأعمال الدرامية يكفيه طوال العام، لكنه يلتزم بسداد نحو 40% من هذا الدخل كضرائب، إلى جانب إخراج الزكاة، مؤكدًا أن الضرائب لا تُغني عن الزكاة بالنسبة له ولزوجته.

وأشار إلى أنه يعيش حياة مستقرة مع أسرته، موضحًا أن الفنان الذي يرغب في تكوين مدخرات يحتاج إلى مشروع أو استثمار خاص، معتبرًا أن كثيرًا من الأرقام التي تُتداول حول أجور الفنانين تكون مبالغًا فيها.

وانتقد جلال ما يتردد بشأن تصنيفات "الأعلى أجرًا"، معتبرًا أن من يعلن حصوله على مبالغ كبيرة ينبغي أن يقدم ما يثبت ذلك، لافتًا إلى أن بعض التصريحات المرتبطة بالأجور قد تأتي في إطار الترويج الشخصي.

تكلفة النجومية أكبر مما يظن كثيرون

وتحدث الفنان المصري أيضًا عن الأعباء المالية التي تفرضها النجومية، مؤكدًا أن كثيرين لا يدركون حجم النفقات التي يتحملها الفنان بحكم طبيعة عمله.

وأوضح أن تكلفة الملابس وحدها قد تكون مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن سعر البدلة الواحدة قد يتجاوز 100 ألف جنيه، بينما يحتاج العمل الدرامي إلى أكثر من إطلالة، فضلًا عن مصروفات أخرى ترتبط بالحفاظ على الصورة المهنية ومتطلبات الحياة العامة للفنان.

وأضاف: "ثمن النجومية كبير، والفلوس بتتصرف على أعباء الشغل، وممكن الإنسان ما يعرفش راحت فين".

آخر أعمال ياسر جلال

وكان آخر ظهور درامي للفنان ياسر جلال من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم ميرفت أمين، وأيتن عامر، ومصطفى أبو سريع.