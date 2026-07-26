بالذكاء الاصطناعي.. ترمب يسخر من كندا بـ«فلتر عملاق»

خبرني - أدخل الرئيس الأمريكي الصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن أدواته السياسية لإيصال رسائله.

وفي أحدث استخدام لهذا الأسلوب، نشر ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفلتر هواء عملاق على الحدود الكندية مع عبارة "هواء نظيف.. حدود واضحة"، في سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من دخان حرائق الغابات الكندية.

ومن المفارقات أن الصورة تظهر سماءً صافية على جانبي "حاجز فلتر الهواء لأمريكا الشمالية" الذي اقترحه ترمب وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكان ترامب قد فرض سابقاً رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية، وهدد بفرض المزيد بسبب دخان حرائق الغابات الذي يؤثر على المدن الأمريكية وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت سابقاً الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا.

وأدت الخلافات المستمرة بين ترامب وكندا منذ إعادة انتخابه في عام 2024 إلى مقاطعات كندية، مما أثر على السياحة الأمريكية ومبيعات الكحول، وإلى انعدام كبير للثقة في قيادته بين الكنديين.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الصورة التي نشرها ترامب تأتي على الرغم من تاريخ التعاون الطويل بين البلدين خلال حالات الطوارئ المتعلقة بحرائق الغابات مشيرة إلى أن منشور الرئيس الأمريكي جاء بعد أيام من تحميله كندا مسؤولية تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة، واقتراحه أن يتم أخذ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دخان حرائق الغابات في الاعتبار عند فرض رسوم جمركية على البضائع الكندية.

وزعم ترمب دائما أن مواسم حرائق الغابات الشديدة في كندا ناتجة عن سوء إدارة الغابات واشتدت حدة خطابه الأسبوع الماضي مع انتشار الدخان آلاف الأميال من الغابات الكندية، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات بشأن جودة الهواء غير الصحية والخطرة في عدة ولايات، بما في ذلك ميشيغان ونيويورك.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" بتاريخ 17 يوليو/تموز، اتهم ترمب كندا بـ"الإهمال المتعمد"، واصفًا الدخان المتجه جنوبًا بأنه "هواء قذر وملوث وغير صحي" كما أكد على ضرورة إضافة التكاليف التي تتحملها الولايات المتحدة بسبب التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية على الواردات الكندية.