بعد موجة تكهنات.. فوز الفهد تحسم حقيقة حملها برسالة مباشرة

خبرني - أنهت فوز الفهد التكهنات بشأن حملها برسالة مباشرة، بعد انتشار واسع لمنشورات زعمت انتظارها مولودًا جديدًا.



وضعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد حدًا للتكهنات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حملها وانتظارها مولودًا جديدًا، بعدما خرجت عن صمتها ونفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وجاء رد الفاشينيستا الكويتية من خلال مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أبدت دهشتها من الأقاويل المتداولة، وقالت مستغربة: «أقاويل.. من صدقكم؟ أنا أصلًا ما عندي تويتر ولا أشوفه، يعني شلون فكرتوا إني حامل؟».

كما عبرت فوز الفهد عن استغرابها من سرعة انتشار هذه الأنباء، ومن اعتماد البعض على استنتاجات وتكهنات لم تستند إلى أي تصريح أو تلميح صادر عنها.

تفاعل واسع بعد انتشار الشائعة

وجاء نفي فوز الفهد بعدما تصدر اسمها مؤشرات البحث، إثر تداول منشورات عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) تزعم أنها تنتظر مولودًا جديدًا، وهو ما دفعها إلى الرد سريعًا لإيقاف انتشار المزيد من الشائعات المرتبطة بحياتها الخاصة.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي تواجه فيها الفاشينيستا الكويتية شائعات من هذا النوع، إذ سبق أن لاحقتها خلال عام 2024 تكهنات مشابهة، ارتبطت هذه المرة بعلاقتها بزوجها رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف.