حامل اللقب يتوج أخيرا.. فوز أول لنوريس في فورمولا 1

خبرني - حقق البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أول فوز له في الموسم الحالي للبطولة بالتتويج بسباق المجر.

وفاز نوريس بسباق جائزة المجر الكبرى، الأحد، محققا أول انتصار لمكلارين هذا الموسم، بينما عزز الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس صدارته للترتيب العام للبطولة وابتعد بفارق 50 نقطة، بحلوله في المركز الثالث.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثانيا في سباق المجر، بينما انسحب الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين الثاني بسبب عطل ميكانيكي قبل 14 لفة من النهاية.



احتل الأسطورة البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، ووصيف الموسم الحالي من فورمولا 1 خلف أنتونيلي، المركز الرابع عند خط النهاية في سباق المجر، لكنه تراجع إلى المركز الخامس خلف زميله شارل لوكلير من موناكو بعد معاقبته بإضافة 5 ثوان إلى زمنه عقب السباق بسبب تجاوز السرعة المسموح بها في حارة الصيانة.

وأنهى البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس الآخر، السباق في المركز السابع، بعدما تراجع إلى المركز الـ19 عقب انطلاقة كارثية، وظل في المركز الثالث بالترتيب العام للسائقين، لكنه أصبح متأخرا بفارق 59 نقطة عن زميله أنتونيلي (19 عاما).

كان من الممكن أن يشهد سباق المجر أول تتويج لبياستري بدلا من زميله نوريس، بعدما تصدر السباق من اللفة الافتتاحية رغم الانطلاق من المركز الثالث، لكن فرصه تراجعت بشكل حقيقي بعد اصطدامه بسيارة ويليامز التي يقودها الإسباني كارلوس ساينز.