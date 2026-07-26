الكشف عن تفاصيل المقترح العماني لادارة مضيق هرمز

خبرني - قالت مصادر لشبكة CNN ان سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي من شأنه أن يوفر خدمات في مضيق هرمز، على غرار مضيق ملقا.

وأعلنت إيران الأحد عن إحراز تقدُّم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتَيه.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران في 7 يوليو، في محاولة لوضع حدّ لسيطرة طهران على المضيق، وذلك بعدما أسهمت مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب أُبرمت بين الجانبين في يونيو، في تهدئة التوترات في المنطقة لبعض الوقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عدة جولات من المحادثات الفنية عُقدت يومَي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبَي وزيرَي خارجيتَي إيران وسلطنة عُمان.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤول إقليمي- إن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وأفاد بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.

وقال إن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة جارية، معتبرا أن وقف الضربات الأمريكية والردود الإيرانية على الدول المجاورة يُعد إشارة إيجابية تدعم جهود خفض التصعيد.