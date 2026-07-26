مؤتمر صحفي لفريق مسرحية

خبرني - أشاد منتج وكاتب مسرحية "أم كلثوم..دايبين في السّت"، د.مدحت العدل بذوق الجمهور الأردني، وحفاظه على التراث، متوخيًا من المسرحية الغنائيّة التي تعرض غدًا على المسرح الجنوبي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، أن تكون جسرًا يربط الأجيال بماضيهم، ويؤكّد القيمة الفنية الكبيرة لـ"كوكب الشرق".

وقال د.العدل، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان، بحضور مخرج العمل الفنان أحمد فؤاد، وأداره الزميل من "الرأي" إبراهيم السواعير، إنّ الصورة الوجدانية لسيدة الغناء العربي يجب أن تظلّ موجودة، متحدثًا عن مغامرة الإنتاج ومراهنته على تلقي وتفاعل الجمهور، خصوصًا وأنّ الاردن سيكون الدولة العربية الأولى التي يعرض فيها هذا العمل بعد مصر.

وتحدث العدل عن الفنانتين: أسماء الجمل، وملك أحمد، اللتين تجسدان في المسرحية دور أم كلثوم في مراحل عمرية مختلفة، واهتمامه بصوت العنصر الشبابي الداخل إلى القلب مباشرةً، في عمل يوثّق لفنانة إنسانة واجهتها تحديات عديدة في حياتها، مؤكدًا استلهام فريق العمل إحساس ونبض الفنانة التي استطاعت أن تتربع على قمّة الغناء العربي، خاصةً في مكان بعبق برائحة الأصالة والإبداع، في مدينة جرش الأثرية التي يقام عليها المهرجان.

من جهته، تحدث المخرج أحمد فؤاد عن طبيعة التقنيات المستخدمة في إخراج عمل ضخم ونوعي، يراعي طبيعة المسرح الجنوبي لمهرجان جرش.

ووعد فؤاد بتقديم حالة فنية ملهمة ومختلفة، مشيرًا إلى تحدي المسرح واستخدام تقنيات حديثة ومناسبة.

وأدّت الفنانتان أسماء الجمل، وملك أحمد، مقاطع غنائيّة من المسرحية التي تشتمل على 15 أغنية، وتلقي الضوء على مفاصل البدايات والشغف العنائي والشهرة لكوكب الشرق.

وناقش الحضور مواضيع هوية الغناء العربي، وأهمية حفز الشباب اليوم على أغاني الزمن الجميل، في ظلّ الانشغال بالأغاني السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومدى منافسة العمل لأعمال فنية شبيهة، تكتب وتقدم اليوم بروح العصر.