ضمن تحديث القطاع العام.. الأردن يفتتح آخر مراكز الخدمات الحكومية في غرب عمّان

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن افتتاح مركز الخدمات الحكومي السادس عشر والأخير تشغيلياً وتجريبياً في غرب عمّان، والواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك ضمن جهود تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويستقبل المركز المراجعين خلال الأسبوع الحالي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.

ويقدّم المركز حالياً 163 خدمة حكومية مقدمة من 26 مؤسسة حكومية، في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات من مكان واحد، بما يسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة ورفع كفاءة تقديمها.